POL-FL: Korrektur der Verkehrssicherberichte für die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg

Flensburg (ots) - Am Dienstag (27.08.2024) kam es gegen 07:00 Uhr in der Nordstraße in Flensburg zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge ein Mann verstarb. Am heutigen Morgen befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Audi A 3 die Nordstraße in Flensburg in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf gerade Strecke kam er mit seinem Fahrzeug zunächst alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr an der dortigen Leitplanke ...

