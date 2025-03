Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Stephan Promoli ist neuer stellvertretender Stadtbrandmeister der Residenzstadt Celle

Zum Jahreswechsel übernahm Stephan Promoli die Aufgabe des stellvertretenden Stadtbrandmeister der Feuerwehr Celle. In seiner neuen Funktion leitet er gemeinsam mit dem Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann und dem weiteren Stellvertreter Mirko Bunge die Geschicke der Celler Feuerwehr. Gemeinsam tragen sie die Verantwortung für den abwehrenden Brandschutz und die technische Hilfeleistung in der Residenzstadt mit ihren rund 70.000 Einwohnern.

Stephan Promoli ist Mitglied der Ortsfeuerwehr Altencelle. Er trat 1993 in die Jugendfeuerwehr der Wehr ein und wechselte 1999 in die Einsatzabteilung. Neben seiner Tätigkeit in der Ortsfeuerwehr Altencelle engagierte er sich schon früh im Chemie- und Strahlenschutzzug der Stadtfeuerwehr, der auf Einsätze mit Gefahrstoffen spezialisiert ist. 2016 übernahm er die Führung der Sondereinheit und wird diese auch zukünftig übernehmen. Von 2014 bis 2016 war Promoli bereits stellvertretender Zugführer des Chemie- und Strahlenschutzzuges. Von 2011 bis 2014 hatte er die Funktion eines stellvertretenden Gruppenführers in der Sondereinheit inne. 2014 erhielt Stephan Promoli die Niedersächsische Hochwasser-Medaille 2013 und konnte 2018 für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet werden.

Zwischenzeitlich blickt Promoli auf 32 Jahre Erfahrung in der Feuerwehr zurück und wird zukünftig Verantwortung für eine der größten freiwilligen Feuerwehren des Landes übernehmen.

