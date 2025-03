Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: 20 neue Feuerwehrleute erreichen die "Qualifikationsstufe Einsatzfähigkeit" in Celle

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Am heutigen Samstag stand bei der Feuerwehr Celle der Abschluss der ersten Stufe der modularen Grundlagenausbildung des Landes Niedersachsen auf dem Plan. In der "Qualifikationsstufe Einsatzfähigkeit" wurde den Anwärterinnen und Anwärtern das Grundwissen für den Feuerwehralltag vermittelt. Heute mussten die 20 Feuerwehrfrauen und -männer nun im Rahmen eines Kompetenznachweises das erlente Wissen unter Beweis stellen. Hierbei waren an unterschiedlichen Stationen feuerwehrtechnische Aufgaben zu absolvieren.

Zusätzlich führten die Teilnehmenden eine praktische Abschlussübung durch. Diese war nicht Teil des Kompetenznachweises zur "Qualifikationsstufe Einsatzfähigkeit", sondern erfüllte bereits Module der weiteren Ausbildung. Insgesamt gliedert sich die modulare Grundlagenausbildung in drei Stufen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell