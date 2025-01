POL-GI: Rechte Parolen gerufen - Festnahme + 30.000 Euro Schaden bei Unfallflucht + Autoscheibe eingeschlagen

Gießen (ots) - Grünberg: Einbrecher überrascht Eine Zeugin hörte am Samstag (18.1.) in der Ziegelstraße verdächtige Geräusche. Als sie gegen 17.45 Uhr genauer hinsah, bemerkte sie zwei Einbrecher, die sich an der Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße Ziegelberg zu schaffen machten. Die beiden ...

mehr