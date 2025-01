Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch in Vereinsheim + Wahlplakate beschädigt und gestohlen

Gießen (ots)

Laubach: Einbruch in Vereinsheim

Ein Unbekannter stieg zwischen Montag (20.1.), 17 Uhr und Dienstag, 12 Uhr, in das Vereinsheim am Sportplatz Gonterskirchen ein. Dazu hebelte er eine Tür auf. Der Einbrecher erbeutete u.a. eine Motorsense und Alkoholika. Er entkam unbemerkt.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen/Allendorf(Lumda): Wahlplakate beschädigt und gestohlen

Am Dienstag (21.1.) rissen Unbekannte in der Grünberger Straße in Gießen (zwischen LIDL und Miller Hall) insgesamt 22 Wahlplakate ab. Die Plakate hingen an Bäumen und Laternen. Es sind Plakate mehrerer Parteien (CDU, SPD, Die Linke, MLPD) betroffen. Die Tatzeit liegt zwischen 14 Uhr und 17.20 Uhr.

In Allendorf (Lumda) klauten Unbekannte zwischen 18.1. und 21.1. insgesamt drei Wahlplakate der AfD in der Bahnhofstraße sowie der Treiser Straße.

Die Ermittler suchen in beiden Fällen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell