Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll beendet Fahrt im Reisebus - über 150 Gramm Heroin im Reisegepäck

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Bei einer Reisebuskontrolle auf dem Rastplatz Rurscholle-Süd fanden Zöllner des Hauptzollamts Aachen im Gepäck eines Reisenden 153 Gramm Heroin. Der Fernbus war auf dem Weg von Den Haag nach Polen als Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege den Bus auf der Bundesautobahn 4, Fahrtrichtung Köln, in Höhe des Autobahnkreuzes Aachen sichteten und auf den Rastplatz lotsten.

Bei der Kontrolle der Reisenden im Bus fiel ihnen ein allein reisender Mann auf. Auf Befragen der Zollbeamten gab dieser an, keine Waffen, Betäubungsmittel oder Barmittel von mehr als 10.000 Euro mitzuführen. In der Gepäckablage über ihm befand sich ein Rucksack, der ihm entgegen seiner Angaben eindeutig zugeordnet werden konnte. In diesem fanden die Zöllner das in Klarsichtfolie verpackte Heroin sowie eine Flüssigkeit, bei der es sich vermutlich um Methadon handelt. In seiner Jackentasche hatte der Mann weiteres Heroin versteckt.

Darauf hin leiteten die Beamten gegen den 54-jährigen Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und nahmen ihn vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell