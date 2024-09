Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 20.09.-22.09.2024

Jever (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fahrzeugführern

Bereits am Freitag, den 20. September, gegen 11:35 Uhr, ereignete sich auf der Bahnhofstraße in Schortens ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 24jähriger Fahrzeugführer befuhr die Bahnhofstraße von Grafschaft kommend in Richtung Schortens Zentrum. Dieses übersah offensichtlich ein 92jähriger Fahrzeugführer, welcher aus dem Brunnenweg in die übergeordnete Bahnhofstraße einbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 24jährigen kam erst auf einer Leitplanke zum Stehen. Beide Pkw waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Diese mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer wurden vor Ort durch einen alarmierten Rettungswagen erstversorgt. Eine stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Für die Bergung der Fahrzeuge musste die Bahnhofstraße kurzfristig voll gesperrt werden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, ereignete sich vor der Diskothek Nachtschicht eine Verkehrsunfallflucht. Zunächst kam es in der Diskothek zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen einem unbekannten Täter sowie zwei namentlich bekannten Opfern. Nach der Tat stieg der Täter zu einer Frau ins Auto. Diese fuhr zunächst einem Beteiligten über den Fuß. Im Anschluss stieß sie, beim Rangieren, gegen ein Verkehrsschild. Ohne sich um den entstandenen Schaden oder den Mann zu kümmern, entfernte sich die Frau in Fahrtrichtung Ostiem von der Unfallstelle. Während der Mann unverletzt blieb, entstand am Verkehrsschild Sachschaden. Bei dem beteiligten Pkw soll es sich um einen dunklen SUV mit Wilhelmshavener Zulassung gehandelt haben. Von der Fahrzeugführerin ist lediglich bekannt, dass diese blonde Haare gehabt habe. Etwaige Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Polizeibeamte des Polizeikommissariats Jever kontrollierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in Hooksiel, einen 29jährigen Fahrzeugführer. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Ausfallerscheinungen fest, die auf einen Betäubungsmitteleinfluss hindeuteten. Der Fahrzeugführer wurde der Dienststelle zugeführt. Hier wurde eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Immer wieder müssen die Polizeibeamten feststellen, dass sogenannte E-Scooter/Roller, ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden. Der Versicherungsschutz wird jährlich abgeschlossen und umfasst den Zeitraum 01. März bis 28./29. Februar des Folgejahres. Nur mit gültigem Versicherungsschutz ist es zulässig, den E-Scooter/Roller, im öffentlichen Verkehrsraum, zu führen. Ohne Versicherungsschutz war ein 17jähriger am Freitagnachmittag in Schortens auf der Oldenburger Straße unterwegs. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

