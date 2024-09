Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Bürogebäude in Dangast - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Mittwoch, dem 18. September, auf Donnerstag, den 19. September 2024, kam es zwischen 02:00 und 03:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Bürogebäude im Vareler Ortsteil Dangast in der Straße Am alten Deich. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt und durchsuchte eines der dort ansässigen Büros nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Bargeld und Süßigkeiten entwendet. Die Polizei Varel bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell