Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizei Wilhelmshaven 20.09.-22.09.2024

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 20.09.2024

Einbruch in Pkw

In der Gerichtsstraße wurde am Abend des 20.09.2024 die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen. Die Tat ereignete sich innerhalb von 20 Minuten zwischen 22.30 Uhr und 22.50 Uhr. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche samt Bargeld und Papieren gestohlen. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Hinweise unter der Rufnummer 04421-9420 an die Polizei Wilhelmshaven.

Freitag, 20.09.2024

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitagabend um kurz nach 18.00 Uhr wurde ein 41-jähriger mit seinem E-Scooter durch eine Polizeistreife in der Peterstraße in Wilhelmshaven angehalten. Aufgefallen war der Verkehrsteilnehmer, weil an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen montiert war. Später stellt sich heraus, dass der E-Scooter gar nicht versichert war. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Samstag, 21.09.2024

Fahrzeuge unbefugt genutzt

Am frühen Abend des 21.09.24 werden mehrere Personen auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße Ebkeriege in Wilhelmshaven bemerkt. Diese Personen gelangen an Schlüssel zu auf dem Hof abgestellten Exportfahrzeugen. In der Folge werden die Fahrzeuge auf dem Gelände des Autohauses bewegt, wobei es zu Beschädigungen an drei Fahrzeugen kommt. Die Personen können noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort flüchten. Der angerichtete Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04421-9420 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Samstag, 21.09.2024

Einbrüche in Gartenlauben

Festgestellt wurden gleich drei Einbruchstaten in Gartenlauben in einem Kleingartengelände am Neuengrodener Weg. Um auf die Grundstücke zu gelangen wurden Zäune zerschnitten, Zäune überstiegen oder Gartentore überwunden. Weiterhin sind Türen oder Fenster aufgehebelt worden, um in die Objekte zu gelangen. Entwendet wurde u.a. Werkzeug, Gartenmöbel und alkoholische Getränke. Aufzeichnungsdaten weisen darauf hin, dass die Taten bereits am Donnerstag, 19.09.2024, gegen 23.30 Uhr, verübt worden sein könnten. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Wilhelmshaven, 04421-9420

Samstag, 21.09.2024

Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht zu Sonntag wird eine Fahrzeugführerin durch eine Funkstreife der Polizei Wilhelmshaven in der Bremer Straße angehalten und überprüft. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass die 45-jährige Fahrerin nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Gegen die Frau ist ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden.

Freitag, 20.09.2024

Verkehrsunfallflucht

Am Freitagabend wird bei der Polizei Wilhelmshaven eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Demnach fuhr vermutlich ein Fahrzeug im Halligenweg gegen einen dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden gekümmert zu haben. Es entstand ein geschätzter Schaden von 500 Euro. Der Zeitraum des Unfalles ist auf Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 17.40 Uhr, einzugrenzen. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04421-9420 an die Polizei Wilhelmshaven.

Samstag, 20.09.2024

Verkehrsunfallflucht

Am Samstagnachmittag wird bei der Polizei Wilhelmshaven eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hundertwasserallee fuhr vermutlich ein Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken gegen einen dort abgestellten Pkw. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Geschätzt wird der angerichtete Schaden auf 1000 Euro. Der Unfall dürfte sich im Zeitraum 14:10 Uhr bis 15:25 Uhr am 21.09.2024 ereignet haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04421-9420 an die Polizei Wilhelmshaven.

