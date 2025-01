Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrecher überrascht + Beamte angegriffen + Mann entblößt sich + Rechte Symbole gesprüht

Gießen (ots)

Grünberg: Einbrecher überrascht

Eine Zeugin hörte am Samstag (18.1.) in der Ziegelstraße verdächtige Geräusche. Als sie gegen 17.45 Uhr genauer hinsah, bemerkte sie zwei Einbrecher, die sich an der Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße Ziegelberg zu schaffen machten. Die beiden Unbekannten flüchteten sodann. Sie wurden als eher jung (etwa 17-22 Jahre alt) beschrieben, beide waren sportlich/schlank. Sie trugen dunkle Kleidung, eine der beiden Unbekannten hat blondes Haar.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Einbruchsversuch bemerkt? Sind die Täter vor ihrer Tat, oder auf der Flucht, aufgefallen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Langgöns: Beamte angegriffen

In der Schillerstraße suchte eine Streife der Polizeistation Gießen Süd gestern Mittag eine 24-Jährige Frau auf, da gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Die eröffnete Möglichkeit, die Strafe zu bezahlen und somit eine Verhaftung abzuwenden, wollte die Frau nicht nutzen. Stattdessen trat sie nach den Einsatzkräften. Sie traf einen Beamten am Bein sowie eine Beamtin am Oberkörper. Den Polizisten biss sie zudem in die Hand. Den Angriff wehrten die Beamten ab, sie erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Die Frau blieb unverletzt. Letztlich zahlte sie doch die ausstehende Summe und konnte ihre Festnahme so vermeiden. Allerdings kommt nun ein neues Strafverfahren auf die eritreische Staatsangehörige zu.

Gießen: Mann entblößt sich

Gestern gegen 14 Uhr traf eine Passantin in der Bahnhofstraße einen Mann, der sie ansprach und nach Kleingeld fragte. Dabei hatte der Unbekannte die Hose heruntergezogen und offenbar masturbiert. Die 34-Jährige ignorierte den Mann und verständigte im Nachgang die Polizei. Der Vorfall ereignete sich etwa in Höhe von C&A. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der Mann auch weitere, bislang unbekannte Personen in dem Bereich angesprochen.

Der Täter wurde als etwa 165 cm groß und 60-65 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine normale Figur mit Bauchansatz und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Zur Tatzeit trug er eine Lederjacke, einen schwarzen Pullover, eine Jeans und darunter Boxershorts.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Wer wurde ebenfalls angesprochen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar: Rechte Symbole gesprüht

Hakenkreuze und rechte Parolen sprühte ein Unbekannter mit Farbe auf Pflastersteine der Marburger Straße. Der Unbekannte brachte die Farbe in Höhe der Hausnummer 30 zwischen Freitag (17.1.), 12 Uhr und Samstag, 17 Uhr auf.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zum unbekannten Verursacher geben?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

