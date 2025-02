Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung B33/L221 - Polizei sucht Zeugen (19.02.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Einmündung der Bundesstraße 33 auf die Landesstraße 221 ereignet hat. Gegen 06.50 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit einem Ford Puma auf der B33 in Richtung Konstanz. An der Einmündung zur L221 bog die junge Frau nach links ab. Zeitgleich bog ein 53-Jähriger mit einem Audi Q5 von der L221 kommend nach links auf die B33 in Richtung Innenstadt ab. Dabei kam es auf der Einmündung zum Streifvorgang zwischen den Autos. Es entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

Da sowohl die 22-Jährige als auch der 53-Jährige angaben, dass ihre Ampel Grün gezeigt habe, bittet die Polizei nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und der Ampelschaltung machen können, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell