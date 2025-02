Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall in der Unterführung "Bärengraben" verletzt (18.02.2025)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagmittag in der Unterführung "Bärengraben" im Bereich Konzilstraße/Alte Rheinbrücke verletzt worden. Der 60-Jährige fuhr mit einem Citybike vom Rheinsteig kommend in Richtung Innenstadt. In der Unterführung musste der Mann eine Vollbremsung machen um einen Zusammenstoß mit mehreren Fußgängern zu verhindern, die grade im Begriff waren den Radweg zu kreuzen. Dabei kam er zu Fall und verletze sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell