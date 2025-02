Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Bergstraße - Hinweise erbeten (17.02.2025)

Gosheim (ots)

Am Montag, kurz vor Mitternacht, hat ein Unbekannter versucht in ein Wohnhaus in der Bergstraße einzubrechen. Nachdem er an einem Eindringen in das Gebäude über ein Kellerfester scheiterte, kletterte der Unbekannte auf das Dach des Hauses und brach gewaltsam ein Dachfenster auf, während der Hausbewohner sich im Gebäude aufhielt. Aus nicht bekannten Gründen unterließ der Einbrecher sein weiteres Vorhaben und betrat nicht die Innenräume. Ohne Beute verließ der Einbrecher das Dach des Hauses und flüchtete in unbekannte Richtung.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Bergstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07426 124-0, beim Polizeiposten Wehingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell