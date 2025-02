Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in eine Shisha Bar in der Schaffhauser Straße (18.02.2025)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag in eine Shisha Bar in der Schaffhauser Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 4.15 Uhr und 18.15 Uhr verschafften sich die Unbekannten über eine Hintertür gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Lokals. Die Einbrecher nahmen nach derzeitigen Stand mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken mit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Shisha Bar beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 mit dem Polizeirevier Tuttlingen in Verbindung zu setzen.

