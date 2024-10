Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - VW beschädigt

Emsbüren (ots)

Am Dienstag zwischen 12:00 Uhr und 13:15 Uhr, wurde in Emsbüren ein silberner VW Kombi, der am rechten Fahrbahnrand der Ahlder Straße, in Höhe der Treppe am Friedhof parkte, an der rechten Seite beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug schrammte den Pkw und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich zu melden; Tel.: 05903-703190.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell