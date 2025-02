Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Schuppen des Kindergartens St. Franziskus ein (14./17.02.2025)

Gosheim (ots)

Unbekannter Täter sind über das vergangene Wochenende in der Wiesenstraße in einen Schuppen eingebrochen. Sie hebelten die Holztür des Geräteschuppens des Kindergartens auf, beschädigte einige darin gelagerte Spielzeuge und ließen sie anschließend draußen liegend zurück. Zudem hinterließen sie einen zerrissenen, schwarzen Rucksack der Marke Fila in dem sich eine Haarbürste befand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 91366-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell