Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Mehrere Autos durch Kreide beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (15.02.2025)

Eigeltingen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Samstag mehrere Autos und Hausfassaden mit Kreide bemalt und dabei Sachschaden angerichtet. Durch das "Bemalen" der drei in der Oskar-Bauhardt-Straße abgestellten Autos entstanden Lackschäden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Stockach bittet um sachdienliche Hinweise auf die Verursacher unter der Tel. 07771 9391-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell