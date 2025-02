POL-KN: (Allensbach, Kaltbrunn, Lkr. Konstanz) Einbruch in Holzbau Betrieb (14./15.02.2025)

Mönchweiler - B 33 (ots) - Auf der Bundesstraße 33 ist es am Dienstag, gegen 7 Uhr zu einem Unfall zwischen St. Georgen und Mönchweiler gekommen, bei dem sich drei Personen verletzten. Ein 22-Jähriger war in Richtung St. Georgen unterwegs als er in seinem Audi nach rechts ins Bankett kam und anschließend die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er schleuderte auf ...

