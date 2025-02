Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, L 175

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht im Gegenverkehr (18.02.2025)

St. Georgen im Schwarzwald - L 175 (ots)

Auf der Landesstraße 175 zwischen St. Georgen und Hiesemicheleshöhe ist es am Dienstagmorgen, gegen 6:45 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Während ein 59-Jähriger in einem Kleintransporter in Richtung St. Georgen fuhr, kam ihm ein anderer Kleintransporter auf seiner Fahrspur entgegen. Trotz Ausweichens stießen die jeweils linken Außenspiegel gegeneinander. Der Verursacher hielt nicht an, sondern entfernte sich von der Unfallstelle, obwohl der 59-Jährige dort auf ihn wartete. Zeugen, die den Kleintransporter mit einem beschädigten Seitenspiegel gesehen haben, oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen (07724 / 94950) zu melden.

