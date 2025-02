POL-KN: (Schiltach/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Schenkenzeller Straße- Hinweise erbeten (16.02.2025)

Spaichingen (ots) - Ein Unbekannter ist am Montag in eine Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 22.00 Uhr verschaffte sich der Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in die Wohnung, indem er diese aufhebelte. Anschließend begab er sich in die Wohnung und ...

mehr