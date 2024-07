Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Parkplatz Waldschwimmbad Düderode, Sonntag, 28.07.2024, 10:00 - 18:00 Uhr

Kalefeld (nol)- Am Sonntag, dem 28.07.2024, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter den PKW Mercedes-Benz CLA 35 eines 34-jährigen Angersteiners. Der Angersteiner stellte seinen PKW am Sonntag, den 28.07.2024, gegen 10:00 Uhr ordnungsgemäß auf dem Schotterparkplatz des Waldschwimmbades Düderode ab. Zu diesem Zeitpunkt war der PKW noch unbeschädigt. Als der Fahrzeugführer gegen 18:00 Uhr zu seinem PKW wieder in Betrieb nehmen wollte, musste er eine Beschädigung am PKW feststellen, welche vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines neben dem Pkw befindlichen Kraftfahrzeuges entstanden ist. Der oder die Kraftfahrzeugführerin entfernte sich nach dem Unfall jedoch von dem Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. An dem Pkw des Angersteiners ist ein Schaden in Höhe von ca. 2000,- EUR entstanden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

