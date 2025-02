Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses- Zeugen gesucht (17.02.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Montag zwischen 15.30 und 19.30 Uhr ist es in der Brunnentalstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses gekommen. Unbekannte kletterten über eine anliegende Garage und gelangten so auf den Balkon der Wohnung. Dort drangen sie gewaltsam über ein Fenster in die Wohnung ein und durchsuchten sämtliche Möbel nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Stand verließen die Täter die Wohnung wieder ohne Beute gemacht zu haben.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 in Verbindung zu setzen.

