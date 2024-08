Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Diebstahl von Pkw Rädern - Diepholz, Zusammenstoß mit Gabelstapler ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Räder Diebstahl

Alle vier Räder eines Pkw Mercedes haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Schwäbisch-Hall-Straße entwendet. Die Täter bockten den Pkw auf Holzklötze auf und montierten alle vier Räder ab. Anschließend flüchteten sie unerkannt wieder. Der Schaden beträgt mindestens 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel 0421 / 80660, entgegen.

Asendorf - Drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Alte Heerstraße (B 6) / Hohenmoorer Straße sind am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr drei Personen verletzt worden. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Hohenmoorer Straße kommend die Alte Heerstraße überqueren. Er übersah den Pkw einer 52-jährigen Fahrerin, die die B 6 befuhr und beide Pkw kollidierten. Dabei wurde der Pkw der 52-Jährigen ausgehebelt und überschlug sich, bevor er im Gleisbett der Museumsbahn liegen blieb. Die Feuerwehr befreite die 52-Jährige und ihr beiden Mitfahrer. Der 32-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt, die 52-jährige Fahrerin und ein 53-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme halbseitig und zeitweise ganz gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht zum Montag zwischen 00.30 Uhr und 13.40 Uhr wurde im Fillerdamm ein Pkw VW-Golf von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von rund 3000 Euro und flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel 04271 / 9490, entgegen.

Diepholz - Zusammenstoß mit Gabelstapler

Der 38-jährige Fahrer eines Gabelstaplers wollte am Montagmorgen gegen 08.15 Uhr von der Straße Graftlage nach links in die Straße In der Herre abbiegen. Er übersah dabei im Gegenverkehr den Pkw einer 42-jährigen Fahrerin und beide Fahrzeuge kollidierten. Die Pkw-Fahrerin verletzte sich leicht. Der gesamte Schaden beträgt ca. 7500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell