POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen einen Brückenpfeiler (17.02.2025)

Tuttlingen (ots)

Bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der Theodor-Heuss-Allee ist ein Blechschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro entstanden. Ein 65-jähriger Fahrer eines Fiat war auf der Theodor-Heuss-Allee in Richtung Wurmlingen unterwegs. Nach derzeitigen Stand reinigte der Mann während der Fahrt bei heruntergelassenen Seitenfenster seinen Außenspiegel und kam hierbei nach rechts von der Straße ab. Im weiteren Verlauf krachte der Fiat mit einem Pfeiler einer Zugbrücke zusammen. Der 65-Jähroge blieb bei dem Unfall unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Fiat, an dem ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden ist, musste abgeschleppt werden. Die entstandene Schadenshöhe am Brückenpfeiler ist der Polizei noch nicht bekannt.

