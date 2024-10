Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstahl im Aldi-Markt in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wie) Am Mittwoch, den 02.10.2024, kam es in dem Tatzeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr zu einem Taschendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Sehlder Straße in Elze. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in einem unbemerkten Augenblick das Portemonnaie samt Bargeld aus der Jackentasche einer 84-jährigen aus Elze.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell