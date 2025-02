Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße - Polizei sucht Zeugen (17.02.2025)

Spaichingen (ots)

Ein Unbekannter ist am Montag in eine Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 22.00 Uhr verschaffte sich der Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in die Wohnung, indem er diese aufhebelte. Anschließend begab er sich in die Wohnung und nahm eine hochwertige Damenhandtasche, Goldmünzen und weitere Wertgegenstände mit.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Nachmittag bis in die Abendstunden im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

