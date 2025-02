Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vorfahrtsunfall auf der Kreuzung Möhringer Straße/ Duttentalstraße- rund 12.000 Euro Blechschaden (17.02.2025)

Tuttlingen (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montag, gegen 21.30 Uhr auf der Kreuzung Möhringer Straße/ Duttentalstraße passiert ist. Ein 28-jähriger Fahrer eines BMW war auf der Duttentalstraße unterwegs und bog an der Kreuzung nach rechts auf die Möhringer Straße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Seat Ateca einer 20-Jährigen, die auf der rechten Fahrspur der Möhringer Straße in stadteinwärtige Richtung fuhr. Beide Autofahrende blieben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite BMW, an dem ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell