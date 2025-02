Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf der Bundesstraße 14- Anhänger mit Bierkisten kippt um (18.02.2025)

Rottweil (ots)

Am Dienstag, gegen 9.15 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 14 auf Höhe der Anschlussstelle Rottweil-Nord zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro entstanden ist. Ein 34-jähriger Fahrer eines BMW mit Anhänger war auf der B 27 von Rottweil herkommend unterwegs und fuhr auf dem Beschleunigungsstreifen der B 14 in Richtung Spaichingen. Im dortigen Kurvenbereich geriet der Anhänger ins Schlingern und kippte in der Folge um. Hierbei verteilten sich insgesamt zwei Paletten mit Bierflaschen auf alle Fahrspuren der B 14. Eine von der B 462 aus Richtung Zimmern herkommende 40-jährige Fahrerin eines Mercedes Vito konnte den Getränkekisten nicht mehr rechtszeitig ausweichen und prallte mit diesen zusammen. Alle Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Der am Gespann entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Vito dürfte eine Höhe von etwa 1.000 Euro haben. Für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Säuberung der Straße musste die B14 bis 10.30 Uhr vollständig von der Straßenmeisterei Rottweil gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell