Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Autofahrerin kommt von der Straße ab- ein leicht Verletzter (17.02.2025)

Schramberg (ots)

Am Montagmittag, gegen 12.30 Uhr, ist es auf der Hefterwaldstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine Person leicht verletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden ist. Eine 47-jährige Fahrerin eines Mercedes war auf der Hefterwaldstraße in Richtung Seedorf unterwegs und kam aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Straße ab. Der Wagen schanzte ins Grünbankett, wodurch der nicht angeschnallte 30-jährige Beifahrer gegen eine Scheibe des Mercedes prallte. Hierbei verletzte er sich leicht am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die Mercedesfahrerin blieb augenscheinlich unverletzt. Das total beschädigte Auto, an dem ein Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell