Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Unfall mit leichtverletzter Pkw-Fahrerin

Betzdorf (ots)

Am Fr. 26.07.24 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Steinerother Straße /Tiergartenstraße in Betzdorf. Die aus Siegen stammende 31-jährige Unfallverursacherin wollte mit ihrem Pkw von der Tiergartenstraße nach links in die Steinerother Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 30-jährigen Pkw Fahrerin aus dem Westerwaldkreis die mit ihrem Auto die Steinerother Straße aus Richtung Friedrichstraße kommend in Richtung Steineroth befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 30-Jährige wurde hierbei leicht an der Hand verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Ihr Pkw wurde derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die 31-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Jedoch wurde auch ihr Pkw beschädigt. Über die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell