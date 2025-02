Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Traktor mit Güllefass-Anhänger kippt in Gefälle um - 44-Jähriger verletzt (17.02.2025)

Engen (ots)

Am Montagmorgen hat sich auf einem Feld ein Arbeitsunfall ereignet. Gegen 06.30 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit einem Fendt-Schlepper und angehängtem Dreiachser-Güllefass im Gewann Gastwiesengraben Mist aus. Als der Bauer schließlich mit dem fast leeren Fass ein steiles Wiesenstück querte kippte der Anhänger, überschlug sich und rutschte mit samt dem Schlepper in einen tiefer gelegenen Graben. Der 44-Jährige erlitt dabei Verletzungen, konnte den Traktor jedoch noch selbstständig verlassen. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in eine Klinik. An dem Gespann entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 70.000 Euro.

