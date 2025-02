Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall mit drei Verletzten (18.02.2025)

Mönchweiler - B 33 (ots)

Auf der Bundesstraße 33 ist es am Dienstag, gegen 7 Uhr zu einem Unfall zwischen St. Georgen und Mönchweiler gekommen, bei dem sich drei Personen verletzten. Ein 22-Jähriger war in Richtung St. Georgen unterwegs als er in seinem Audi nach rechts ins Bankett kam und anschließend die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er schleuderte auf die Gegenfahrspur und prallte dort gegen einen Bus. Im Grünstreifen kam der Audi zum Stehen. Der Audi-Fahrer verletzte sich schwer, seine 22-jährige Beifahrerin und der 56-jährige Busfahrer leicht. Alle drei kamen in Rettungswagen ins Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der Gesamtschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell