LPI-GTH: Auto "geborgt" und eine Spritztour unter Drogen gemacht

Tröchtelborn (Landkreis Gotha) (ots) - Vergangene Nacht gegen 02.00 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit einem VW Transporter die Straße An der Friemarer Straße in Richtung Friemar. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn nach links ab, fuhr in den Straßengraben, kippte um und kam auf dem Dach zum Liegen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem mutmaßlich unter dem ...

mehr