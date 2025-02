Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: ...und das Blut floss doch ins Röhrchen

Gotha (ots)

Am frühen Samstagmorgen, fiel einer Polizeistreife in Gotha,Friedrichrodaer Straße, ein Fahrradfahrer auf, welcher sehr auffällig fuhr. Beim Erkennen der Polizei, wollte der Radfahrer noch flüchten, kam jedoch nicht sehr weit. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde mit dem Radfahrer ein Alkoholtest durchgeführt. Der Wert betrug 2,17 Promille. Mit der folgenden Blutentnahme war der Radfahrer grundsätzlich nicht einverstanden und leistete vor Ort schon erheblichen Widerstand, hierbei wurde auch ein Gartenzaun beschädigt. Eine Blutentnahme wurde im Anschluss auf der Dienststelle durchgeführt. Auch hier kam es erneut zum Widerstand. Verletzt wurde keiner und am Ende floss das Blut ins Röhrchen. (as)

