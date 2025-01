LPI-GTH: Pkw überschlagen

Eisenach (ots) - Gestern in den frühen Morgenstunden gegen 05.00 Uhr zogen vier Männer durch die Innenstadt von Eisenach. In der Bahnhofstraße beschädigten sie drei Wahlplakate, einen Mülleimer und einen Blumentopf. Auf dem Markt zündeten sie zwei Sonnenschirme an und beschädigten diese. In der Karlstraße wurden Mülleimer und Sonnenschirme umgeworfen. Der verursachte Sachschaden wurde insgesamt auf rund 6000 Euro ...

