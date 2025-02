Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PI Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Unfälle bei winterlichen Bedingungen

Delmenhorst (ots)

Zu mehreren Verkehrsunfällen ist es am Dienstag, 11. Februar 2025, im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. In den meisten Fällen war die nicht an die Witterung angepasste Geschwindigkeit ursächlich. Glücklicherweise ist es fast überall bei Blechschäden geblieben. In der Folge werden die nennenswerten Unfälle geschildert.

Delmenhorst:

Gegen 09:00 Uhr war eine 24-jährige Frau aus der Samtgemeinde Harpstedt mit einem Kleinwagen auf der Adelheider Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum Brendelweg reagierte sie zu spät auf das Abbremsen einer vorausfahrenden Person. Auf der winterglatten Fahrbahn zeigte ihre Bremsung wenig Wirkung, so dass sie nach rechts ausweichen musste, um nicht aufzufahren. Sie überfuhr den Rad- und Gehweg und kollidierte mit einem Zaun. Ihr Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 6.000 Euro.

Eine gute Stunde später wollte ein 28-jähriger Delmenhorster auf der "Grüne Straße" einen vorausfahrenden Sattelzug eines 43-Jährigen aus Polen überholen. Wegen Gegenverkehrs musste er das Vorhaben in Höhe der Straße "Bremer Feld" abbrechen. In der Folge kollidierte sein mit Sommerreifen ausgestatteter Audi mit dem Heck des Sattelanhängers. Die Sachschäden blieben mit geschätzten 1.000 Euro gering.

Landkreis Oldenburg:

In Ganderkesee hat eine 56-jährige Delmenhorsterin gegen 08:10 Uhr die Kontrolle über ihren Pkw verloren. Sie war auf der Straße "Steenhafer Berg" in Richtung Stenum unterwegs, geriet auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 44-Jährigen.

Hoher Sachschaden ist gegen 08:30 Uhr durch einen Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße in Dötlingen entstanden. Drei beteiligte Frauen blieben aber unverletzt. Eine 44-Jährige aus Dötlingen geriet in Höhe der Einmündung "Im Timpen" auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kam mit ihrem Kleinbus in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie seitlich mit dem Kleinwagen einer 34-Jährigen aus Hude. Sie bremste ihren Kleinwagen ab, worauf eine 31-Jährige aus Hatten zu spät reagierte und mit einem SUV gegen das Heck des Kleinwagens fuhr. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 19.000 Euro.

Gegen 09:50 Uhr kam dann noch ein 46-jähriger Mann in Harpstedt mit einem Geländewagen von der Bassumer Straße ab.

Landkreis Wesermarsch:

Eine längere Sperrung war nach einem Unfall auf der Delmenhorster Straße in Ochtum erforderlich. Ein 36-jähriger Mann aus Stuhr befuhr die Straße mit einem Sattelzug in Richtung Altenesch. Ausgangs einer scharfen Rechtskurve (Gut Weyhausen) verlor er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Zug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sattelanhänger schwenkte vorher noch nach links aus und verursachte Schäden am entgegenkommenden Pkw eines 77-Jährigen aus Lemwerder. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 19.000 Euro. Für die Bergung des mit 25 Tonnen beladenen Sattelzuges war die Errichtung einer Sperrung erforderlich. Mit einer Aufhebung ist erst in den Abendstunden zu rechnen.

Autobahnpolizei Ahlhorn:

Insgesamt elf Verkehrsunfälle zählten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn in der Zeit von 05:00 bis 10:30 Uhr.

Hoher Sachschaden ist um 05:00 Uhr bei einem Unfall auf der Autobahn 1 in Holdorf entstanden. Ein 49-jähriger Mann aus Lohne war mit einem Mercedes in Richtung Osnabrück unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Holdorf geriet er bei Schneefall ins Schleudern und kollidierte erst mit den äußeren und dann mit den mittleren Schutzplanken. Der Mercedes war nicht fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

In derselben Richtung war ein 37-jähriger Mann aus Oberhausen mit einem Mercedes unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er gegen 05:40 Uhr ins Schleudern und prallte kurz vor der Anschlussstelle Dinklage in die Mittelschutzplanke. Es entstanden Schäden in Höhe von 6.000 Euro.

Auch auf der Autobahn 29 verlor ein Autofahrer die Kontrolle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Der 35-jährige Mann aus der Gemeinde Hatten war mit einem Kleinwagen in Richtung Wilhelmshaven unterwegs und kollidierte zwischen Sandkrug und dem Kreuz Oldenburg-Ost mit den Schutzplanken.

Leichte Verletzungen erlitt eine Frau um 08:30 Uhr auf der Autobahn 1 in Emstek. Die 27-Jährige kam zwischen Wildeshausen-West und dem Dreieck Ahlhorn mit einem Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Böschung. Von dort geriet der Transporter zurück auf die Fahrbahn, kam auf dem rechten Fahrtstreifen zum Stillstand und war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin klagte über Schmerzen.

Eine mehrstündige Sperrung war um 09:00 Uhr nach einem Unfall auf der Autobahn 29 erforderlich. Ein 44-jähriger Mann aus dem Emsland befuhr mit einem Sattelzug die Autobahn in Richtung Dreieck Ahlhorn. Zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und Sandkrug verlor er nach einem Bremsmanöver die Kontrolle über den Zug. Die Sattelzugmaschine prallte in die mittlere Schutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Sattelanhänger stand quer auf der Fahrbahn und sorgte für eine vollständige Blockade, die erst um 12:00 Uhr aufgehoben war. Der Verkehr musste im Kreuz Oldenburg-Ost abgeleitet werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell