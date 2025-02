Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Ladendiebe auf frischer Tat ertappt +++ Zusätzlicher Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz

Delmenhorst (ots)

Auf frischer Tat wurden am Montag, 10. Februar 2025, gegen 15:30 Uhr, zwei Ladendiebe in Delmenhorst ertappt. Gegen sie wird zudem wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt.

Die beiden Delmenhorster, 22 und 24 Jahre alt, wurden in einem Einkaufszentrum in der Stedinger Straße von der Ladendetektivin dabei beobachtet, wie sie Lebensmittel und Alkoholika in ihre Jacken steckten. Als sie an der Kasse lediglich die Waren aus einem mitgeführten Einkaufskorb bezahlten, wurden sie auf den Diebstahl angesprochen. Bevor die beiden Männer von verständigten Beamten der Polizei nach weiterem Diebesgut durchsucht wurden, händigten sie einmal etwa 65 und einmal etwa 45 Gramm Marihuana aus.

Die jungen Männer müssen sich nicht nur wegen des Ladendiebstahls verantworten. Da sie außerhalb ihres Wohnsitzes maximal 25 Gramm Marihuana hätten mitführen dürfen, wird zusätzlich wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell