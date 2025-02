POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Straßenverkehrsgefährdung in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Bereits am Donnerstag, 06. Februar 2025, ca. 16:30 Uhr, beschädigten zwei bislang unbekannte Mädchen die Uferbefestigung am Tossenser Deich. Als eine Zeugin die Mädchen dabei beobachtete und sie ansprach, flüchteten sie auf ihren Fahrrädern. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 2.000 Euro geschätzt. In dem Zusammenhang sucht die Polizei ...

