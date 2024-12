LPI-SLF: Polizistinnen und Polizisten der LPI Saalfeld ab nun mit Bodycam unterwegs

Saale-Orla-Kreis (ots) - Am zurückliegenden Wochenende bemerkten Polizeibeamte aus dem Saale-Orla-Kreis im Rahmen von Kontrollen mehrere Verstöße im Verkehrssektor. So wurde am Samstagvormittag in Tanna ein 66-Jähriger angehalten, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Am Nachmittag dann wurde ein 37-Jähriger in Hirschberg kontrolliert- auch er konnte keinen Führerschein vorzeigen. Gegen beide ...

