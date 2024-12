Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsdelikte am Wochenende im Saale-Orla-Kreis

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am zurückliegenden Wochenende bemerkten Polizeibeamte aus dem Saale-Orla-Kreis im Rahmen von Kontrollen mehrere Verstöße im Verkehrssektor. So wurde am Samstagvormittag in Tanna ein 66-Jähriger angehalten, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Am Nachmittag dann wurde ein 37-Jähriger in Hirschberg kontrolliert- auch er konnte keinen Führerschein vorzeigen. Gegen beide Männer wurden Strafanzeigen erstattet.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag unterstützten Kollegen der Scheizer Polizei bei einer Verfolgungsfahrt eines flüchtigen PKW-Fahrers. Polizeibeamte aus Bayern wollten einen Hyundai im Bereich Töpen kontrollieren. Dieser trat dann de Flucht an, verursachte in Gefell einen Unfall und konnte schließlich auf der L3002, kurz nach Gefell, gestoppt und kontrolliert werden. Bei dem 40-Jährigen ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, sodass eine Blutprobenentnahme und Einleitung mehrerer Strafverfahren erfolgten.

Weiterhin fuhr in der Nacht von Sonntag zu Montag eine 57-Jährige in Saalburg-Ebersdorf/ Friesau unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest an der Wohnanschrift der Frau ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Aufgrund angegebenen Nachtrunks wurde eine doppelte Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell