Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Saalfeld (ots)

Am Abend des 14.12.2024 wurde über Notruf bekannt, dass es auf der B88 zwischen Kirchhasel und Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, fanden sie den im Straßengraben stehenden PKW und die völlig aufgelöste Fahrzeugführerin vor. Diese wurde durch den mitalarmierten Rettungsdienst betreut und für weitere Untersuchungen in eine Klinik verbracht. Von dort konnte sie noch am selben Abend unverletzt entlassen werden. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden und das Fahrzeug anschließend durch einen Abschleppdienst geborgen. Es besteht der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol stand. Folglich wurde der Führerschein der Dame beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

