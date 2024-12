LPI-SLF: Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Neuhaus-Schierschnitz (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 08:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Opelfahrer die Industriestraße in Neuhaus-Schierschnitz stadtauswärts. Währenddessen querte nach Angaben des Unfallbeteiligten eine Katze die Fahrbahn, welche er auswich. Hierbei kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Am Fahrzeug entstand erheblicher Frontschaden und musste ...

