Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfälle mit hohen Sachschäden und zwei Leichtverletzten

Sonneberg/ Blechhammer (ots)

Am Freitag dem 13.12.2024, gegen 17:15 kam es in Sonneberg im Ortsteil Hüttengrund zu einem Auffahrunfall, glücklicherweise ohne Personenschaden. Hierbei näherten sich beide Unfallbeteiligten dem beschrankten Bahnübergang von Blechhammer aus kommend, während hinter einer Kurve bereits Fahrzeuge am geschlossenen Übergang warteten. Der 37-jährige SKODA-Fahrer bemerkte dies gerade noch rechtzeitig, wich aber auf die Gegenfahrspur aus, um eine Kollision mit den stehenden Fahrzeugen zu vermeiden. Der dahinter befindliche 43-jährige VW-Fahrer konnte aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den SKODA auf. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz, um Betriebsflüssigkeiten abzubinden. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 30 000 Euro.

Kurz zuvor, gegen 17:05 Uhr kam es auf der B89 von Föritz aus kommend in Richtung Sonneberg zu einem Auffahrunfall am Kreisverkehr der Ortsumfahrung. Hierbei fuhr ein 24-Jähriger mit seinem FIAT auf den haltenden AUDI-Fahrer auf. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich durch den Aufprall leicht und wurden ambulant versorgt. Der FIAT erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Auch hier kam die Feuerwehr zum Abbinden auslaufender Betriebsflüssigkeiten zum Einsatz. Die B89 war kurzzeitig voll gesperrt. An beiden Pkws entstand ein Gesamtschaden von ca. 18 000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell