Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Diebstählen

Pößneck (ots)

Am Mittwochabend, im Zeitraum von 23.00 Uhr bis 23.15 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem, in Pößneck in der Augenseestraße abgestellten LKW, mehrere 100 Liter Dieselkraftstoff. Ebenfalls Opfer einer Straftat wurde der Halter eines LKW, welcher in Pößneck am Malmsgelänge im Zeitraum vom 11.12.2024, 22.00 Uhr bis 12.12.2024, 06.15 Uhr, abgestellt war. Hier entwendeten die bisher unbekannten Täter mehrere Fahrzeugteile sowie die Kennzeichentafeln. Ob beide Taten in Verbindung stehen, wird nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0320586 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

