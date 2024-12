Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Zeugen gesucht

Bucha (Saalfeld-Rudolstadt) (ots)

Am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, befuhr die 16-jährige Fahrerin eines Fahrzeuges (45 km/h) die Landstraße aus Bucha kommend in Richtung Kamsdorf. In einer Rechtskurve sei ihr nach eigenen Angaben ein weißer Transporter mittig der Fahrbahn entgegengekommen. Um eine Kollision zu verhindern wich sie nach rechts aus, geriet dabei in den Straßengraben und überschlug sich in der weiteren Folge. Die Jugendliche zog sich Verletzungen zu. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, welche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0320211 bei der Polizei Saalfeld Tel.: 03671 560 zu melden.

