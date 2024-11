BPOL NRW: Bundespolizei stellt entflogenen Papagei im Hauptbahnhof Hagen sicher

Wuppertal (ots) - Am 24. Juli 2024, zwischen 17.20 Uhr und 17.38 Uhr, kam es am Hauptbahnhof Wuppertal zu einer Unterschlagung. Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger entwendete der Geschädigten ihren Rucksack, der zuvor auf einer Sitzbank am Bahnsteig zu Gleis 1 abgelegt war. Der Täter steckte den Rucksack samt Inhalt in einen mitgeführten Müllsack und entfernte ...

