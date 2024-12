LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bucha (Saalfeld-Rudolstadt) (ots) - Am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, befuhr die 16-jährige Fahrerin eines Fahrzeuges (45 km/h) die Landstraße aus Bucha kommend in Richtung Kamsdorf. In einer Rechtskurve sei ihr nach eigenen Angaben ein weißer Transporter mittig der Fahrbahn entgegengekommen. Um eine Kollision zu verhindern wich sie nach rechts aus, geriet dabei in den Straßengraben und überschlug sich in der weiteren ...

