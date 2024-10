POL-PDLD: Beim Wenden Schaden verursacht

Herxheim (ots) - Zu einem Einbruch in die katholische Kirche in der Kesslerstraße in Herxheim kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich vermutlich über ein Fenster Zutritt in das Innere der Kirche und durchwühlten die Sakristei. Außerdem wurden sakrale Gegenstände, die sich in der Kirche befunden haben, massiv beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe liegt im ...

