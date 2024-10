Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Einbruch in Kirche - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Zu einem Einbruch in die katholische Kirche in der Kesslerstraße in Herxheim kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich vermutlich über ein Fenster Zutritt in das Innere der Kirche und durchwühlten die Sakristei. Außerdem wurden sakrale Gegenstände, die sich in der Kirche befunden haben, massiv beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe liegt im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Landau unter 06341 287-3008 oder kilandau.k45@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell