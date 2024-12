Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla: Schweinbach/ Thimmendorf: (ots)

Zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser werden Zeugen gesucht. Am gestrigen Donnerstag kam es zwischen 16:30 Uhr bis 18:45 Uhr zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schweinbach. Der oder die Täter drangen in das Haus ein, durchwühlten mehrere Schränke bzw. Räume und entwendeten schließlich Bargeld und Schmuck. Kurz zuvor soll es zu einem ähnlich gelagerten Einbruch in Thimmendorf gekommen sein. Auch hier drangen der/die Unbekannten ins Haus ein, suchten mehrere Räumlichkeiten auf und flüchteten, der Spurenlage zufolge, durch ein Fenster. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall zwischen 15:00 Uhr bis 17:45 Uhr. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich. In beiden Fällen wurden durch Kriminalbeamte Spuren gesucht und gesichert. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Tatzeitraum an den jeweiligen Tatorten bemerkt haben, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0321475 (Schweinbach) bzw. 0321476 (Thimmendorf) an die zuständige Polizeidienststelle oder Kriminalpolizeiinspektion.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell